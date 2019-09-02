Тюменские хоккеисты встретятся с болельщиками в ТЦ "Премьер"

Знакомство болельщиков с игроками команды хоккейного клуба "Рубин"пройдет в кинотеатре торгового центра "Премьер" 2 сентября. Прийти на встречу могут все желающие - вход бесплатный.
Организаторы обещают вручить болельщикам абонементы, ответить на ваши вопросы и, конечно же, автографы. Основным событием вечера будут просмотр нового документального фильма о команде "Рубин".
"Фильм мы снимаем в эти дни и он обещает быть очень интересным и важным!" - отмечается в официальной группн тюменского хоккейного клуба "Рубин".
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