Тюменские хоккеисты встретятся с болельщиками в ТЦ "Премьер"

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Знакомство болельщиков с игроками команды хоккейного клуба "Рубин"пройдет в кинотеатре торгового центра "Премьер" 2 сентября. Прийти на встречу могут все желающие - вход бесплатный.

Организаторы обещают вручить болельщикам абонементы, ответить на ваши вопросы и, конечно же, автографы. Основным событием вечера будут просмотр нового документального фильма о команде "Рубин".

"Фильм мы снимаем в эти дни и он обещает быть очень интересным и важным!" - отмечается в официальной группн тюменского хоккейного клуба "Рубин".