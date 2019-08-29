Биатлонисты ОСШОР Луизы Носковой лидировали во втором этапе Кубка Тюменской области

В минувшие выходные завершился 2 этап Кубка Тюменской области по биатлону, который проходил на базе СК "Сосновый бор" в Заводоуковске. Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой показали достойные результаты в личных гонках.

В первый день соревнований в спринт-кроссе на дистанции 4,5 километра у девушек: 1-е место — Маргарита Болдырева, 2-е место — Александра Сычугова. У юношей в спринт-кроссе на дистанции 6 километров: 1-е место занял Егор Старых, 2-е место — Никита Малюгин.

Во второй день соревнований прошла индивидуальная гонка на лыжероллерах. У девушек на дистанции 7,5 километра серебро у Ксении Максёмовой. У юношей в этом же виде программы серебро у Артема Рябцева, бронза у Егора Старых.

Напомним, что по итогам первого этапа воспитанник ОСШОР Луизы Носковой Максим Галкин показал наилучшие результаты в гонке на 6 километров и спринте на 4,5 километра. Влад Петров стал вторым в гонке и четвертым в спринте. Александр Подольников занял 11-е место в гонке и 6-е в спринте. Еще один представитель школы Вадим Травников занял на этих дистанциях 13-е и 7-е места соответственно.

Представительницы ОСШОР показали блестящие результаты: Анастасия Козлова стала лидером в гонке на 5 километров и в спринте на 3 километра, Александра Сычугова финишировала в обеих дисциплинах третьей. Маргарита Болдырева стала пятой в спринте и 15-й в гонке, Ксения Максёмова – 6-я в спринте и 13-я в гонке.

В общем командном зачете в лидеры вышел Уватский район, набравший 564 балла, команда "Заводоуковск-1" заняла второе место с 547 баллами, Тюменский район расположился на третьей строчке — 492 балла.