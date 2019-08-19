Станислав Кокорин в пятый раз стал призером чемпионата мира

Фото: Федерация скалолазания России

Тюменский спортсмен Станислав Кокорин 17 августа стал бронзовым призером чемпионата мира по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость".

В четвертьфинале соперником Станислава стал украинец Константин Павленко, тюменец уверенно выиграл старт. В полуфинале Кокорин сошелся с чехом Яном Кризом. Забег складывался удачно до последних метров, где Станислав оступился. Эта ошибка отправила его в малый финал бороться за бронзу с украинцем Даниилом Болдыревым.

Соперники были максимально синхронны на дистанции. Победу тюменцу вновь принесли стабильное лазание и отточенный удар по финишной кнопке. Украинец потратил на последнее движение больше времени — 5,835 против 5,934.

Как сообщает Федерация скалолазания России, эта медаль стала для Станислава пятой на чемпионате мира. Он завоевывал серебро в 2011 году, бронзу – в 2014-м и 2018-м. Также в его активе бронза в командных соревнованиях в 2011 году.