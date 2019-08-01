В Тюменской области сыграют в болотный футбол

В селе Сладково Тюменской области на этих выходных состоится чемпионат по болотному футболу. Участникам предстоит состязаться, передвигаясь по болотистой местности.

На территории озера Власово сыграют шесть команд от 8 до 13 человек: молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет. Каждая игра пройдет в два тайма по 8 минут, спортсмены проведут несколько матчей — в соответствии с турнирной таблицей. Победителей ждет кубок чемпиона района.