В Тюменской области сыграют в болотный футбол

16:50 01 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В селе Сладково Тюменской области на этих выходных состоится чемпионат по болотному футболу. Участникам предстоит состязаться, передвигаясь по болотистой местности. 

На территории озера Власово сыграют шесть команд от 8 до 13 человек: молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет. Каждая игра пройдет в два тайма по 8 минут, спортсмены проведут несколько матчей — в соответствии с турнирной таблицей. Победителей ждет кубок чемпиона района.

"Для меня очень важно делать и создавать для жителей нашего района что-то особенное. Мы один из самых дальних от областного центра районов. А, как правило, все то, что происходит в городе — до нас не доходит. В Сладково развиты только основные и традиционные виды спорта в меру дефицита кадров. Поэтому я и моя команда стараемся адаптировать под наш район уже придуманные события", — рассказала организатор турнира Надежда Миронова.

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