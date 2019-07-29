"Экстрим ЭКСПО-2019" в Тюмени собрал 90 тысяч зрителей

В День города одной из самых масштабных площадок Тюмени стал всероссийский фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019": по данным департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, 27 июля зрителями фестиваля стали 90 тысяч жителей и гостей города, а во время фейерверков — 120 тысяч человек. В 2019 году на "Экстрим ЭКСПО" прошли всероссийские чемпионаты по футбольному фристайлу, чирлидингу и скалолазанию, а также всероссийский турнир по ММА и соревнования по RC Drift, силовому экстриму, воркауту, кроссфиту и скейтбордингу. На фестиваль в Тюмень приехали порядка 400 лучших спортсменов страны — это представители различных современных видов спорта из Москвы, Казани, Астрахани, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Архангельска, Ишима, Кемерова и других городов.

В 2019 году на фестивале "Экстрим ЭКСПО" представили более 10 площадок по разным направлениям современного спорта, среди которых прошли три крупных всероссийских чемпионата: по футбольному фристайлу, чирлидингу и скалолазанию. Открытие фестиваля состоялось в 14:00 и началось с приземления парашютистов на тюменскую набережную. В связи с погодными условиями организаторы прервали работу площадок на время дождя, и тайминг соревнований сместился на 1 час, однако финалы соревнований состоялись по плану в вечернее время под светом софитов, застав при этом праздничный фейерверк в честь Дня города.

"Каждое мероприятие Extreme team мы берем на себя высокие организационные риски: это безопасность всех конструкций, доступность обзора, вместимость и проходимость на всех площадках, а также комфорт спортсменов во время проведения соревнований. В этом году баланс был нарушен осадками, набережную залило, мы просушили все спортивные снаряды и конструкции и сдвинули тайминг фестиваля. По итогу получилось еще зрелищнее: мы застали салют в честь Дня города, а спортсмены получили колоссальную поддержку и внимание зрителей", — прокомментировал Иван Шмонин, организатор фестиваля "Экстрим ЭКСПО".

● Чемпионат России по футбольному фристайлу "Subway street champions": на соревнованиях выступили 37 лучших фристайлеров страны. Победителем чемпионата стал Анатолий Янчев (г. Москва) — 5-кратный чемпион России по футбольному фристайлу; чемпион мира в дисциплине Challenge (2013); бронзовый призёр чемпионата мира в Лондоне (2016 г.). Анатолий отправится представлять Россию на чемпионат Мира Red Bull Street Style, который пройдет в ноябре 2019 в Майами, штат Флорида, США.

Результаты Чемпионата России по футбольному фристайлу:

1 место – Анатолий Янчев (г. Москва).

2 место – Тимур Алексеев (г. Екатеринбург).

3 место – Антон Павлинов (г. Тюмень).

4 место – Сергей Овчаркин ака Саша Мельников ака Молодой (г. Санкт-Петербург).

● VI международный шоу-чемпионат по чирлидингу и акробатике "МОРЕmore" — самый масштабный чемпионат по чирлидингу в России. В 2019 году "МОРЕmore" прошел в Тюмени при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь": в соревнованиях приняли участие 64 спортсмена со всей России. Грантовая поддержка шоу-чемпионата позволила организовать трансфер и проживание для иногородних спортсменов, а также сформировать призовой фонд — 165 тысяч рублей — это самый крупный фонд за всю историю проведения чемпионатов по чирлидингу в России.

Результаты шоу-чемпионата "МОРЕmore":

Групповые станты

1. "POWERfull perfomance" — команда Grand (г. Ростов-на-Дону).

2. "Top - 10 Elements" — команда Grand (г. Ростов-на-Дону).

3. "Hulk Strength" — команда Grand (г. Ростов-на-Дону).

4. "The Most Hard" — команда Fenomen А (г. Екатеринбург) и команда Grand (г. Ростов-на-Дону).

5. "Space X" — команда Grand" (г. Ростов-на-Дону).

Партнёрские станты

1. "POWERfull perfomance" — "22" (г. Москва).

2. "Top - 10 Elements" — Grand (г. Ростов-на-Дону).

3. "Hulk Strength" — Grand (г. Ростов-на-Дону).

4. "The Most Hard" — "22" (г. Москва).

Дополнительная номинация

"Стиль Стилёк" — "Craft" (г. Курган).

● Соревнования по скалолазанию: в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов, среди которых представители сборной России по скалолазанию и лучшие спортсмены из Башкортостана, Екатеринбурга, Ишима, Уфы, Омска, Перми. Соревнования в дисциплине "скорость" прошли при поддержке средств муниципального гранта города Тюмени: на мосту Влюбленных была установлена 13-метровая классическая трасса, а в перерывах между квалификацией и финалами соревнований жители города могли бесплатно попробовать пройти трассу под контролем профессиональных скалолазов.

Результаты соревнований по скалолазанию:

1 место — Красавина Мария (Тюменская обл.);

2 место — Баращук Екатерина (Тюменская обл.);

3 место — Звонарёва Ксения (Пермский край).

1 место — Измайлов Тагир (Республика Башкортостан);

2 место — Артамонов Георгий (Свердловская область);

3 место — Тимофеев Дмитрий (Пермский край).

● Всероссийский турнир по ММА: 7 пар бойцов из Тюмени, Москвы, Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга приняли участие в турнире, который прошел с специальной клетке, что добавило динамики и зрелищности в поединках.

Результаты турнира:

– Хаял Искендеров (г. Тюмень) — одержал победу в главном бою;

– Роман Мухамедшин (г. Тюмень) — досрочно выиграл бой удушающим приемом;

– Сергей Курильченко (г. Тюмень) — одержал досрочную победу;

– Рамзан Бопхоев (г. Челябинск) — одержал победу единогласным решением судей;

– Василий Курочкин (г. Талица) — одержал победу техническим нокаутом по причине остановки боя доктором;

– Ильхом Назимов (г. Магнитогорск) — одержал победу единогласным решением судей;

– Вадим Недоступ (г. Тюмень) — одержал победу единогласным решением судей.

● Турнир по RC Drift: участие в турнире приняли 20 пилотов из Москвы, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга и Сургута.

Результаты турнира:

1 место — Алексей Шмидт (г. Москва).

2 место — Влад Соколов (г. Москва).

3 место — Артём Анучин (г. Тюмень).

● Соревнования по скейтбордингу в стиле "слоупстайл": участие в соревнованиях приняли порядка 20 тюменских скейтбордистов от 9 до 24 лет.

Результаты соревнований:

1 место — Андрей Мельников (23 года, г. Тюмень).

2 место — Денис Галюк (24 года, г. Тюмень).

3 место — Давид Алымкулов (15 лет, г. Тюмень).

4 место — Савватий Прутов (15 лет, г. Тюмень).

5 место — Никита Антоновский (14 лет, г. Тюмень).

● Силовой экстрим: Открытый клубный чемпионат SibearianFit по силовому экстриму. 11 лучших атлетов Тюменской области сошлись, чтобы выяснить, кто достоин звания сильнейшего. Бревна, бетонные шары, покрышка весом 230 кг — это только малая часть инвентаря, который был использован в соревнованиях.

Соревнования прошли в абсолютной категории, в общем зачете "все против всех":

1 место — Александр Зинец (г. Тобольск).

2 место — Максим Гамецкий (г. Сургут).

3 место – Андрей Ящук (г. Тюмень).

● Соревнования "Воркаут VS Кроссфит": участники команд по кроссфиту и воркауту должны были справиться с четырьмя упражнениями по двум программам — для девушек и для мужчин. Последними выступали лидеры спортивных движений Сергей Мехнин (воркаут) и Владимир Ильницкий (кроссфит). По итогу соревнований с отрывом от соперника в одно упражнение вперед вышел Мехнин: победа в баттле досталась участникам из Workout Center.

Проведение фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" сопровождалось прямой трансляцией телеканала "Тюменское время". Организаторы мероприятия: Extreme team.