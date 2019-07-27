Воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой показал лучший результат на этапе Кубка Тюменской области по биатлону

Фото: Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона

В Заводоуковске на базе биатлонно-лыжного спортивного комплекса "Сосновый бор" ГАУ ТО ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" 20-21 июля прошел первый этап Кубка Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения.

В числе участников выступили представители Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой. Один из них, юный биатлонист Максим Галкин показал наилучшие результаты в гонке на 6 километров и спринте на 4,5 километра. Его соратник Александр Подольников стал 11 в гонке и 6 в спринте. Еще один представитель школы Вадим Травников занял на этих дистанциях 13 и 7 места соответственно.

В общем командном зачете в лидеры вышел Уватский район, набравший 564 балла, команда "Заводоуковск-1" заняла второе место с 547 баллами, Тюменский район расположился на третьей строчке – 492 балла.

Поздравляем наших спортсменов с достойным результатом! Впереди – второй и третий этапы Кубка Тюменской области, а также командные соревнования. Окончательные результаты станут известны после серии турниров. Пожелаем нашим спортсменам удачи!

Партнер учреждения – ПАО "Фортум"