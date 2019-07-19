Более 2500 участников полумарафона "Стальной характер" пробегут 20 июля по улицам Тюмени

Непростую но интересную трассу полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" подготовили для бегунов организаторы мероприятия. Маршрут пройдет через историческую часть города и набережную.

Стартует забег от здания правительства на Володарского, затем маршрут идет в сторону набережной по улицам Водопроводной, Комсомольской, Орджоникидзе. По Масловскому взвозу бегуны спустятся на набережную (в районе площадки для общих тренировок), пробегут вдоль реки и вернутся к правительству тем же путем. Эти улицы и прилегающие к ним будут перекрыты для транспорта с раннего утра до 15:00.

Сегодня, 19 июля, стартовала регистрация первых участников. Она проходит с 9:00 у здания правительства для жителей Тюмени. Каждый получит стартовый пакет, в котором найдет не только приятные сувениры от организаторов, но и свой стартовый номер с чипом. Это электронное устройство поможет фиксировать время, которое бегун потратит на преодоление трассы, и определить победителей забега. Тюменцы смогут зарегистрироваться до 22:00. Иногородних участников, планирующих пробежать 21,1 км, ждут там же в день забега с 7:00 до 8:30. Тех, кто приедет в Тюмень, чтобы пробежать 5 и 10 км, зарегистрируют с 9:00 до 11:00.

В суббот в 8:45 состоится торжественное открытие мероприятия. Сам полумарафон начнется в 9:00. В это время на старт бегуны на 21,1 км. Участники забегов на 5 и 10 км выйдут на старт в 12:00. В 13:45 состоится награждение победителей и розыгрыш автомобиля Renault Sandero от партнера полумарафона холдинга "АВТОГРАД", разыграть который поможет директор направления Renault, финишер марафонов, триатлонов, Ironman компании "АВТОГРАД" Алексей Зайцев.

Проверять характер участников полумарафона будет и погода. По прогнозам синоптиков, в субботу в Тюмени столбик термометра поднимется выше 30-градусной отметки, поэтому участникам необходимо взять с собой головные уборы и солнцезащитный крем.