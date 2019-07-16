Организаторы полумарафона "Стальной характер" подарят тюменцам спортинвентарь и автомобиль

Акция для любителей спорта пройдет в Тюмени в среду, 17 июля. В торгово-развлекательном центре "Кристалл" появится автомобиль Renault Sandero, наполненный спортивным инвентарем. С 11 до 12 часов любой желающий сможет открыть машину и выбрать себе подарок: эспандер, скакалку, гантели и многое другое. Позже, кстати, это авто разыграют среди участников забега.

Чтобы получить подарок, нужно будет выполнить несложное задание. Например, сделать 20 приседаний или 10 отжиманий.

Организаторы акции – представители проекта популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" – помимо основных подарков приготовили для ее участников приятные бонусы. Каждому, кто решить побороться за спортинвентарь, вручат промокод, дающий скидку при приобретение билета на полумарафон "Стальной характер – Автоград". А еще все участники получат купоны на розыгрыш автомобиля от партнера проекта холдинга "Автоград", который пройдет в день забега 20 июля.