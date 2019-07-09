Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" собетет именитых спортсменов на берегу Туры

27 июля в День города в Тюмени на набережной реки Туры пройдет фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019". Жители и гости города станут свидетелями головокружительных трюков и смогут по достоинству оценить участие в фестивале лучших спортсменов со всей страны.

“Экстрим ЭКСПО” - это серия крупных фестивалей, которая представляет собой выставку современных видов спорта, сочетающую в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим шоу.

В день города тюменская набережная превратится в пространство из спортивных снарядов и конструкций, наполненное энергией и драйвом, где, по словам организаторов, спортсмены покажут жителям и гостям города спорт в его лучшем виде. На фестивале “Экстрим ЭКСПО-2019” спортсмены будут состязаться в таких видах экстремального спорта, как Скалолазание, RC Drift, ПАННА, , Футбольный фристайл, Чирлидинг, Силовой экстрим, Кроссфит, Воркаут, BMX/Скейтборд/Самокат, MMA. Всего на фестивале будет представлено 12 видов экстремального спорта.

"Четвертый год подряд в Тюмень на день города приезжают лучшие спортсмены страны и мира. Для развития спортивно-зрелищной индустрии мы каждый раз ищем новые решения в конфигурации фестиваля, которые порадуют спортсменов, зрителей и партнеров мероприятия. Новыми площадками для “Экстрим ЭКСПО-2019” станут: футбольный фристайл, скейтбординг, силовой экстрим и кросс-фит. Для зрителей, которые не смогут присутствовать на фестивале, будет организована прямая трансляция", – прокомментировал Иван Шмонин, организатор фестиваля “Экстрим ЭКСПО”.

Первый фестиваль "Экстрим ЭКСПО" прошел в Тюмени в День города в 2016 году. За это время в фестивале приняли участие более 800 спортсменов со всей страны, были проведены соревнования по 18 современным видам спорта. Фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч зрителей.

В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в ТОП-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

Фестиваль пройдет вблизи моста Влюбленных, зрителей ждут с 12:00 – 20:00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Турнир в самой эффектной и динамичной дисциплине “Скорость”. Для этого на набережной строится профессиональный скалодром высотой 15м. За призовой фонд будут соревноваться сильнейшие спортсмены страны. Турнир проводится под руководством Федерации скалолазания Тюменской области.

RC DRIFT

Этот вид радиомодельного спорта притягивает внимание каждого: как детей, так и взрослых. Модели, собранные вручную, копируют реальные автомобили, а по накалу страстей конкурирует с настоящими гонками.

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ

Лучшие спортсмены области сойдутся друг с другом, чтобы выяснить кто достоин звания сильнейшего. Бревна, бетонные шары, покрышка весом 230 кг - это только малая часть инвентаря, который будет использован в соревнованиях.

КРОССФИТ

Кроссфит - это дисциплина, которая включает в себя функциональное многоборье, соревнования на силу и выносливость, очень популярна на сегодня. Участниками станут все желающие.

ВОРКАУТ

Воркаут это эффектные и сложные трюки на турнирах: вращения, прыжки, поддержки, статика, акробатика.

BMX/СКЕЙТБОРД/САМОКАТ

На специально подготовленной для соревнования мини-рампе пройдут городские соревнования по трем самым массовым направлениям “колесного” экстрима. Лучшие спортсмены города покажут, на что они способны, и будут исполнять невероятные трюки в воздухе.

MMA

MMA по праву является самым зрелищным направлением в боевых видах спорта. Бойцы разных направлений сходятся на ринге 1 на 1 и показывают все, на что они способны.