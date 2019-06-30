Боец ММА с мировым именем поддержал антинаркотическую акцию в Тюмени

На тюменской набережной 28 июня прошла массовая тренировка, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. В 19 часов в любимом месте отдыха горожан собрались десятки поклонников здорового образа жизни, которые на личном примере доказывают, что получать удовольствие можно без запрещенных веществ.

Компанию им составил профессиональный боец ММА Павел Гордеев, который входит в ТОП-100 лучших представителей этого вида спорта в мире. "Я решил поддержать эту акцию, потому что выступаю против наркотиков и вредных привычек. Ещё в детстве насмотрелся на людей, которые употребляли, поэтому никогда не хотел бы оказаться в их числе. Думаю, что молодым людям не стоит даже пробовать что-то такое. Лучше занять себя чем-то более полезным. Например, спортом", - поделился спортсмен.

Согласны с ним и представители областного департамента по спорту. "Сегодня в регионе делается все, чтобы его жители могли заниматься физкультурой и спортом - оборудуются площадки во дворах и парках, строятся спортивные объекты. А людям, которые ведут здоровый образ жизни, просто некогда думать о вредных привычках, они нацелены на достижение результатов, на победы. Поэтому наш регион год от года становится все более спортивным - сейчас физкультурой занимается более 46% населения, а это свыше 60 000 жителей области", отметила главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту департамент а Надежда Бекишева.

Отметим, тренировка прошла в рамках программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" и была приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией, который во всем мире отмечают 26 июня. Заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович поделилась актуальными данными о том, как наш регион борется с этой напастью. "По итогам мониторинга, который мы проводим на регулярной основе, сегодня наркоситуация в регионе напряженная, но контролируемая. Отмечается снижение подростковой преступности, а также числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, а также впервые выявленных лиц, не достигших 18 лет, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Можно сказать, что существующая в Тюменской области система профилактики даёт свои результаты", - рассказала Войтович.

Менеджер проекта "Общие тренировки" Александр Колыхаев отметил, что представители движения "Здравый смысл" просто не могли не поддержать акцию, посвящённую борьбе с наркоманией, ведь основной посыл программы - популяризация здорового образа жизни.