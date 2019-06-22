В Тюмени появится специальная трасса для тренировки собак

Федерация ездового спорта Тюменской области планирует подготовить специальную трассу для собак, на которой смогут тренироваться спортсмены, а также все желающие с активными питомцами. Здесь же будут проводить соревнования.

В создании трассы федерацию поддерживают ДЮСШ №2 и администрация Тюмени. Предполагаемое место размещения – лесной массив за Войновкой. На основе трассы впоследствии можно будет обустроить центр.

"Просеки и дороги в лесу уже есть, сносить деревья не придется. Для спринта нужен круг длиной 7-8 км, чтобы проводить чемпионат России. В Гилевскую рощу не пускают с собакой, в Затюменский парк - тоже, в том числе зимой. Я прекрасно понимаю, что собаки портят лыжню, поэтому и нужна отдельная трасса", - поделился президент Тюменской федерации ездового спорта Михаил Фатеев.

В Москву уже направили документы на проведение в Тюмени летнего чемпионата Уральского Федерального округа в следующем году. Такое соревнование в регионе пройдет впервые. Трассу для соревнований предлагают подготовить в районе Воронинских горок или на Войновке. Пятикилометровой трассы для проведения чемпионата такого уровня будет достаточно, пишет "Вслух.ру".

Федерация ездового спорта Тюменской области официально была создана в 2016 году. Тюменцы за это время уже становились чемпионами и призерами российских соревнований. Летом с четвероногими бегают на дистанции не более 5 км, зимой с собаками ездят до 120 км. Бегать можно только по грунтовке либо по снегу: на асфальте животные быстро стирают лапы до крови, это вредно для суставов. Для защиты на лапы надевают "тапочки".