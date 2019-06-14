Всероссийский олимпийский день станет масштабным праздником спорта для тюменцев

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

XXX Всероссийский олимпийский день в Тюмени состоится 16 июня и станет отдельным масштабным праздником с насыщенной, разнообразной и полезной программой от спортивных учреждений региона. Мероприятие стартует в 12:00 на площади перед спортивным комплексом "Геолог" (ул. Коммуны, 22), вход для всех свободный.

Юбилейный Всероссийский олимпийский день в этом году приурочен к 125-летию Международного олимпийского комитета. Ранее он проходил в День молодежи, в этом году в Тюмени это будет отдельный масштабный праздник. Помимо концертной площадки, на которой в течение всего времени будут выступать творческие коллективы города, фотозоны и фудкорта, тюменцев ждут 20 интерактивных площадок, представляющих различные виды спорта. Каждый сможет пообщаться с олимпийскими чемпионами и призерами, участниками и победителями спортивных соревнований всероссийского, европейского и мирового уровней.

Для тюменцев будет организован мастер-класс по самбо, которое с недавних пор включено комплекс ГТО, здесь же можно будет попробовать сдать нормативы. Доступны к сдаче и другие дисциплины ГТО. Также на площадках будет представлен лазерный биатлон, где кроме проверки на меткость тюменцев ждут викторины и конкурсы. Запланированы сеанс одновременной игры в шахматы на 20 досках, в том числе, с профессиональными спортсменами, и гигантские шахматы.

Пройдет турнир по армспорту с медалями победителям, открытые занятия по рукопашному бою и чирлидингу, показательные выступления по аэробике, мастер-класс по боксу вместе с чемпионом мира и Европы Евгением Макаренко, мастер-класс по гиревому спорту. Заявлена греко-римская борьба, где мастер-класс проведет серебряный призёр летних Олимпийский игр 2012 года в Лондоне, заслуженный мастер спорта РФ Руслан Тотров. Ожидаются площадки по акробатическому рок-н-роллу и спортивным танцам.

С показательными выступлениями и конкурсной программой выступят девушки-футболистки. Детям особенно понравится площадка ездового спорта, где можно будет познакомиться с лайками. Площадку бодибилдинга представит двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и многократная победительница главного национального турнира по бодибилдингу Наталья Проскурякова.

Адаптивный спорт представлен боччей – паралимпийским видом спорта, являющимся адаптированной игрой для людей с детским церебральным параличом и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь же будут присутствовать паралимпийские чемпионы и призеры. Для детей будет работать отдельная площадка с настольными играми. В течение всего праздника на главной сцене ожидается розыгрыш сертификатов, подарков и сувениров. Не обойдется и без приятных сюрпризов.

"Одна из главных идей мероприятия в том, чтобы каждый, от детей и молодежи до взрослых и старшего поколения мог попробовать различные виды спорта, выбрать себе направление по душе и узнать, как, где и когда можно записаться на занятия в спортивные кружки, секции. Мы приглашаем всех жителей Тюменской области присоединиться к этому празднику и показать, что тюменцы – за спорт, за здоровый образ жизни и за современное Олимпийское движение", - отметила президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" Луиза Носкова.

Тюмень станет центральной точкой празднования XXX Всероссийского олимпийского дня в регионе, но и в каждом 26 муниципальных образований 16 июня запланирована особая спортивная программа.

"Подобный Олимпийский день проводится 16 июня во всех субъектах Российской Федерации. В этот день в одних муниципалитетах Тюменской области пройдут игры, в других – турниры по футболу, теннису и иным видам спорта. Всего по региону мы ожидаем 31 800 участников, из них 5000 – в Тюмени. Сегодня наши спортсмены выходят с уроками и мастер-классами в общеобразовательные и спортивные школы, и дети воспринимают это "на ура", у них появляется желание заниматься спортом, завоевывать награды. Не сомневаюсь, что все гости праздника получат заряд отличного настроения. А дети выберут для себя свой вид спорта, увидят наших чемпионов, олимпийцев, выразят им поддержку и сподвигнут на новые победы", - подчеркнула главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Надежда Бекишева.

Начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич отметил, что XXX Всероссийский олимпийский день позитивно скажется на увеличении числа занимающихся общей физической культурой и спортом, особенно среди молодежи. По его словам, одной из самых любопытных площадок станет "Олимпийский Форт Боярд". Более 10 городских учреждений спорта пройдут испытания - препятствия, построенные из поролоновых кубов и плит, эстафету с использованием нестандартного реквизита и сыграют в футбол нового формата, надев шары-бамперы. Затем проверить свои силы в покорении Форта Боярд сможем любой желающий.

"Отдельно хочется отметить площадку по сдаче норм ГТО. В Тюмени общее число сдавших на данный момент - более 12 тысяч, и мы находимся по этому показателю в лидерах по всей России. Систематически занимающихся спортом в областной столице на сегодняшний день около 45% населения. К 2024 году согласно всероссийским рекомендациям этот процент должен в субъектах России составить 55%, но мы в Тюмени поставили планку выше – 58%. И как раз такие мероприятия, как Всероссийский олимпийский день, и способствуют привлечению подрастающего поколения к занятию спортом", - рассказал Сергей Борисевич.

Призер олимпийских игр в Монреале, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер РСФР Владимир Чебоксаров напомнил, что во все времена, когда шли Олимпийские игры, замирали войны, и выразил надежду, что всё чаще люди будут встречаться именно в рамках спортивных состязаний, а не на поле брани.

"Замечательно, что в Тюмени проводится XXX Всероссийский олимпийский день. Это послужит примером многим поколениям ребятишек, которые придут посмотреть на это действо. Мы в праве ожидать большой популяризации всех видов спорта. Невооруженным глазом видно, что Тюмень наращивает число любителей спорта и здорового образа жизни, улучшается спортивная инфраструктура", - поделился мнением Владимир Чебоксаров.

Участники пресс-конференции отметили, что популяризация спорта и здорового образа жизни в Тюменской области не ограничивается лишь проведением массовых мероприятий. По всему региону строятся новые спортивные объекты, к примеру, спортивный комплекс гимнастики в Тюмени, крытый хоккейный корт и бассейн в Тобольске, в Тюменском районе – стадион в селе Червишево. Но не меньший упор делается на площадки шаговой доступности.

"Сегодня главный ориентир – доступность. В Тюмени парковые зоны оборудуются велодорожками, тренажерами, снарядами, площадками для спортивных игр. Изучается потребность жителей разных микрорайонов города в занятии спортом, особенно в новых жилищных комплексах. Акцент делается на быстровозводимых спортивных комплексах, куда может прийти позаниматься любой. Также ведется работа с общеобразовательными школами, и на многих их площадках может заниматься население. Летом регулярно в городе проводятся открытые занятия со спортивными организаторами. Нам нужно сегодня максимально использовать инфраструктуру, которая уже есть, и приспособить её под занятия спортом. А ближе к сентябрю Олимпийский совет Тюменской области проведет мероприятия "Запишись в спортивную секцию", которые предполагают встречи в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях, чтобы родители знали, куда можно привести ребёнка", - отметила Луиза Носкова.

XXX Всероссийский олимпийский день в Тюмени будет приурочен также к II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Тюменскую область в составе сборной России на этом соревновании в велоспорте представят Степан Курьянов и Диана Климова.