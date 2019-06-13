В Тюмени открылся центр подготовки к забегам "Стальной характер"

Фото Владимира Огнева, https://vk.com/zdravyi_smysl

Массовой тренировкой на тюменской набережной открыли сезон поклонники проекта "Здравый смысл". Накануне, 12 июня, больше 150 горожан собрались вместе, чтобы дать старт подготовке к серии забегов "Стальной характер"

Каждый может не только бесплатно потренироваться в компании огромного числа единомышленников под руководством опытных инструкторов, но и подготовить себя к испытаниям "Стального характера", которые прйдет в Тюменской области летом.

Первую функциональную тренировку сезона провели известные на арене мирового спорта борцы греко-римского стиля Владимир и Виталий Ильницкие. Участие в ней также приняли глава города Руслан Кухарук, куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов и мотиватор забега "Стальной характер. Полумарафон", обладательница звания "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская.

Андрей Потапов:

Тренировка не только открыла сезон "Здравого смысла", но и стала своеобразной презентацией огромной площадки для подготовки к серии забегов "Стального характера". Она занимает 2400 квадратных метров и оснащена всем инвентарем, необходимым для подготовки, а также раздевалками и зоной отдыха.

Тренировки будут проходить в двух точках: по понедельникам, средам и пятницам на набережной (у моста Челюскинцев), по вторникам и четвергам – на площадке школы №48 (Судоремонтная, 25). Начало в 19:00. На каждой площадке будут беговая тренировка; единоборства; функциональная подготовка; тренировки для детей.

Серия бесплатных тренировок в рамках проекта "Здравый смысл" пройдет в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Жители областного центра уже начали готовиться. 14 июня к ним присоединятся ишимцы, а 17 июня - тоболяки.