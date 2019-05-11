Развитие бокса обсудили в Ишиме

Вопросы развития бокса рассмотрели на совещании с участием главы Ишима Федор Шишкина и президента федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня около 200 человек занимаются боксом в ишимских спортивных секциях. На совещании обсудили их подготовку для участия в областных и межрегиональных соревнованиях, формирование спортивного резерва, совершенствование инфраструктуры и кадрового потенциала.

Глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что в городе есть система спортивной подготовки детей и молодежи, которая складывалась десятилетиями. Но современные тенденции развития спорта, новые возможности науки, технологии, а также новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов. "Нужно перестроиться, поменять сознание, чтобы обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего ишимского спорта, сохранить позиции лидеров по многим направлениям", - сказал руководитель муниципалитета. Он также отметил, что в ремонт спортсооружений вложены серьезные бюджетные инвестиции, поэтому и отдача должна быть соответствующей. Имя города должно звучать гордо на спортивных аренах региона.

Алишер Миржалалов подчеркнул, что в вопросе развития бокса у Ишима множество преимуществ над другими муниципалитетами области. Один из основных – это материально-техническая база. По мнению президента федерации бокса, этот ресурс необходимо грамотно использовать.

"Ишим многие годы был лидером по количеству наград на межрегиональных и всероссийских соревнованиях по боксу. Эту планку нужно не только сохранить, но и приумножить", - отметил Алишер Миржалалов.

В ходе заседания обсудили вопросы взаимодействия с образовательными учреждениями и родительским сообществом по привлечению в спорт детей и молодежи.