Юбилейная областная спартакиада инвалидов пройдет в Тобольске

XXV спартакиада инвалидов пройдет в Тобольске с 14 по 17 мая. Более 200 спортсменов будут соревноваться в различных дисциплинах, а помимо личного первенства будут предусмотрены специальные номинации.

Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах как легкая атлетика, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг, шахматы, дартс и бочче. Победители и призеры в каждой отдельной программе спартакиады определятся по лучшим результатам в личном первенстве. Участники, занявшие первое, второе и третье места, будут награждены дипломами, медалями и призами. Отличившихся спортсменов также наградят в рамках специальных номинаций, таких как "Спортивная надежда" и "Лучший спортсмен", пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, уже более 20 лет в Тюменской области развивается и укрепляется адаптивный спорт. На спартакиадах выявляются сильнейшие спортсмены, ведется отбор кандидатов в сборные команды области для участия в соревнованиях более высокого уровня.

