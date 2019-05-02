В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по скалолазанию

Первенство страны и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени в мае. Оба турнира пройдут в трех возрастных группах: младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР), соревнования будут проходить в Легкоатлетическом манеже. Первенство России в дисциплинах "скорость" и "боулдеринг" состоится с 3 по 8 мая, Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине "трудность" – с 7 по 10 мая.

Согласно заявкам, в Первенстве России по "скорости" и "боулдерингу" примут участие представители как минимум 33 регионов России, во Всероссийских юношеских соревнованиях в дисциплине "трудность" – не менее 35 регионов страны.

Тюменскую область на соревнованиях представят 48 спортсменов – в том числе победитель первенства мира Сергей Рукин, призер первенства Европы Петр Земляков, а также кандидаты в мастера спорта Никита Щербаков, Данила Уколов и Дмитрий Костин, пишет "Вслух.ру".