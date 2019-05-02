Тюменский атлет пробежался по Риму

Тюменец Станислав Муравьев занимается легкой атлетикой уже более 30 лет и за это время принял участие во многих европейских соревнованиях, а недавно он выступил в 25-м международном марафоне в Риме.

В Риме Станислав Муравьев бежал уже в третий раз - первые марафоны он преодолел в 1999 и 2009 годах. Римский марафон считается значимым событием в области бега, имеет золотой мейбл IAAF и привлекает тысячи любителей бега со всего мира. В этом году на марафонскую дистанцию стартовало порядка 9000 бегунов из 88 стран мира.

Старт был дан возле дворца Венеции. Трасса проходила по основным историческим достопримечательностям вечного города: мимо собора Святого Петра в Ватикане, многочисленных древних монастырей, площади Навона, Итальянской лестницы, фонтана Треви. Финишировали бегуны у стен древнего Колизея, пишет "Вслух.ру".