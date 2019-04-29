Тюменские биатлонисты вошли в состав сборной России будущего сезона

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Десять выпускников и трое воспитанников Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой вошли в основной состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону 2019-2020 годов. Еще девять выпускников и одна воспитанница Дарья Малышкина в резервном составе сборной, сообщили в пресс-службе школы.

В основном составе, согласно списку Союза биатлонистов России, оказались выпускники ОСШОР Семен Сучилов, Виктория Сливко, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов, Илья Новопашин, Роман Рассказов, Вячеслав Шелепов, Эмма Тимербулатова и Ксения Шнейдер.

Из числа действующих воспитанников ОСШОР в список попали Илья Анисимов, Павел Менделеев и Кирилл Уросов. В резервный состав вошли выпускники Сергей Демичев, Евгений Идинов, Вячеслав Малеев, Ксения Жужгова, Александр Мещеряков, Алексей Огорелков, Степан Парфенов, Денис Таштимеров и Екатерина Санникова.

На первый сбор, который начнется 14 мая на Алтае, отправятся основные и резервные мужские и женские команды.

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