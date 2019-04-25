Тюменские чирлидеры выступят в Москве и Сочи

Команда RubyFox Тюменского индустриального университета 30 апреля выступит на фестивале чирлидинга "Яркие! Майские! Твои!" в Сочи.

IV Международный культурно-оздоровительный фестиваль чир-спорта соберет в Олимпийском парке более 3500 спортсменов и болельщиков. За победу будут бороться студенческие команды из Волгограда, Тамбова, Тюмени, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока. Ожидается участие гостей из Кореи, Китая, Белоруссии, Украины, Киргизии и Азербайджана.

Тюменский индустриальный университет на соревнованиях в категории "Чир-хип-хоп группа" представит команда RubyFox, в которую вошли 13 сильнейших чирлидеров вуза. Девушки выступят с номером "I know baby", который принёс им диплом лауреатов второй степени на областном фестивале "Студенческая весна-2019".

"Мы усердно готовились к этому фестивалю. Тренировки проходят четыре раза в неделю. Две из них – это хореография, по одной - общая физическая подготовка, трюки и поддержки. Перед соревнованиями количество тренировок ещё увеличилось", - рассказала руководитель коллектива, студентка Института геологии и нефтегазодобычи Елизавета Напольская.

Сразу после выступления RubyFox отправятся Всероссийский чемпионат "Russian Dance Championship”, он пройдет в Москве 1-3 мая.

В рамках фестиваля предусмотрена обширная соревновательная программа. Впервые состоится Международный "Stunt-fest" и "Double-Fest" среди детских, молодёжных и студенческих команд по чир-спорту.

Для участников фестиваля будут проходить мастер-классы по contemporary, stretching, джаз-модерну участницы шоу "Танцы на ТНТ", чемпионки Европы по современной хореографии Катерины Сулеменко. В программе также этом году творческие встречи, беседы и автограф-сессии с Ярославом Жалниным, Иваном Кокориным, Павлом Сборщиковым, Егором Сальниковым, Аристархом Венесом.

Организатором фестиваля выступает МОСО "Федерация чирлидинга Юга России".