На тюменском льду вновь выступят легендарные российские фигуристы

Фото предоставлено организаторами шоу

Потрясающее шоу Ильи Авербуха "15 лет успеха" состоится во Дворце спорта (ул. Р. Люксембург, 12) 28 апреля в 18:00. "Маргарита-Арт" представит вниманию тюменцев абсолютное созвездие чемпионов, такое точно нельзя пропустить.

Впервые в Тюмени выступят триумфаторы чемпионата мира: Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов! В новом шоу также задействованы звёзды фигурного катания: Илья Авербух, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагс, Албена Денкова, Максим Ставиский, Алексей Полищук, Татьяна Волослжар, Максим Траньков и другие.

Фото от организаторов

Илья Авербух в настоящее время один из известнейших режиссеров в России. Сам в прошлом спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, он является постановщиком церемоний самого высокого уровня.

Именно ему мы обязаны потрясающей по зрелищности церемонией открытия Чемпионата мира по футболу 2018, он же принимал участие в постановке церемонии открытия и закрытия олимпийских игр в Сочи, церемонии открытия Чемпионата Мира по хоккею. Он также ставит программы для ведущих российских спортсменов, таких как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев.

Ледовое шоу "15 лет успеха" во Дворце спорта обещает быть невероятно зрелищным и ярким.

Билеты можно приобрести по ссылке.