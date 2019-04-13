В Тюмени стартует летний сезон спортивного ориентирования

Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области "ВКонтакте"

Летний сезон по спортивному ориентированию стартует в Тюмени сегодня, 13 апреля, с "Кубка парков", пишет "Тюменская линия".

"Кубок парков - долгожданное событие для нас. Большинство ориентировщиков лето любят больше, чем зиму. Соревнования пройдут с апреля по октябрь в десять этапов в Затюменском парке, парке Гагарина, Гилевской роще. После реконструкций они стали удобными именно для нашего вида спорта", - рассказал руководитель областного клуба "Ермак" по спортивному ориентированию Аркадий Ведин.

По его словам, Тюмень - один из немногих городов страны, где летом проходит более 30 соревнований по спортивному ориентированию, а зимой 15-20. Летние соревнования объединяют около 150 спортсменов, из них 60 % - школьники. Самая маленькая группа ориентировщиков – 8-10 лет. А старшим спортсменам далеко за 80-ть.

"Что нам особо нравится, к детям – нашим спортсменам начали присоединяться родители, которые поддерживают увлечение своих детей. Они также выходят на дистанцию только в других группах и проходят маршрут. Это укрепляет семью, так что спортивное ориентирование – семейный вид спорта", - уверен Аркадий Ведин.