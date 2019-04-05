Олимпийский комитет России примет участие в Международном дне спорта

Фото: Олимпийский Совет Тюменской области

Международный день спорта на благо развития и мира отмечается 6 апреля. Праздник появился в календаре в 2013 году по инициативе участников Генеральной ассамблеи ООН и Международного олимпийского комитета как доказательство того, что спорт является универсальным средством для укрепления сотрудничества, солидарности, терпимости и популяризации здорового образа жизни.

Каждый год 6 апреля международная организация Peace and sport запускает специальный вебсайт www.april6.org, на котором размещается информация о всех проектах, связанных с Международным днем спорта. Их с 2013 года набралось уже более 850 в 140 странах.

Кроме того, по инициативе Peace and sport по всему миру проходит флешмоб "Белая карта" (Whitecard). Фотография с белой картой в руке – это символическое действие в противовес красной карте, которая означает самое серьезное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив, символизирует честность и конструктивный подход в спорте.

В 2018 г. цифровая кампания #WhiteCard объединила более 90 миллионов человек в социальных сетях. К движению примкнули лауреаты Нобелевской премии мира и главы государств, а также международные организации, международные спортивные федерации, элитные спортсмены и широкие слои общества.

В 2019 году Олимпийский комитет России в рамках Программы "Олимпийская страна" вновь примет участие в праздновании Международного дня спорта на благо развития и мира.

Во многих регионах страны на базе детских спортивных школ и общеобразовательных учреждений при поддержке региональных олимпийских советов пройдет тематический флешмоб "Белая карта" (Whitecard). Фотографии участников будут размещены в социальных сетях (FB, VK, Instagram) с хештегами: #международныйденьспорта #БелаяКарта #WhiteCard #ОлимпийскаяСтрана #IDSDP2019.

Любой желающий может принять участие в кампании Whitecard 2019, сделав индивидуальные или групповые фотографии с символом мира через спорт — белой картой в руке.

Как приобщиться к важному делу? С 1 по 10 апреля сфотографируйтесь сами (или в компании друзей). Держите в руках белую карту так, как это делают на поле судьи. Фото должно быть как можно более креативным. Разместите снимок в социальных сетях с тематическими хештегами: #международныйденьспорта #БелаяКарта #WhiteCard #ОлимпийскаяСтрана #IDSDP2019. Расскажите об этом своим друзьям!

Кроме этого, региональные Олимпийские советы станут организаторами и соорганизаторами физкультурных мероприятий, приуроченных к Международному дню спорта на благо развития и мира. В них примут участие представители разных возрастов и социальных групп (школьники, студенты, рабочая молодежь, взрослое население, пенсионеры и т.д.).