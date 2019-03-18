В Тюмени завершились лыжные гонки в рамках зимней Спартакиады учащихся

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Десять воспитанников Тюменской областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой приняли участие в лыжных гонках в рамках IX зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года.

Соревнования принимал тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 12 по 17 марта. В масс-старте на 10 км свободным стилем тюменка Анастасия Куликова заняла 11 место из 89, Элина Гарафутдинова вошла в ТОП-25 списка.

Среди юношей в масс-старте на 15 км воспитанник ОСШОР Луизы Носковой Даниил Окунев расположился на 20 строчке, всего участвовало 88 лыжников.

В спринте классическим стилем из тюменок лучший результат показала Элина Гарафутдинова – 9 место, Анна Хоботова вошла в ТОП-25. Среди юношей из тюменской сборной ближе всех к победе оказался Александр Буренков, занявший 6 место из 88. В эстафетах мужская и женская команды Тюменской области вошли в десятку лучших.

В результате в общекомандном зачете сборная Тюменской области заняла 8 место. В тройке лидеров оказались команды Москвы, Удмуртии и Санкт-Петербурга.

Напомним, что в конце февраля в рамках зимней Спартакиады учащихся России в Саранске прошли гонки среди биатлонистов, где команда Тюменской области, в состав которой входят воспитанники ОСШОР Носковой, заняла первое место.

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