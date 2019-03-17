Тюменка Виктория Сливко выиграла "золото" Кубка IBU

Фото csp72.ru

Биатлонистка ЦСП72, выпускница ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Виктория Сливко выиграла накануне, 16 марта, "золото" в масс-старте и "бронзу" в спринтерской гонке восьмого этапа Кубка IBU.

Гонки прошли в Мартелле-валь Мартелло (Италия). Второе место в масс-старте заняла немка Надин Хорхлер, третьей стала шведская биатлонистка Ингела Андерссон.

В спринтерской гонке пьедестал с Викторией Сливко разделили француженка Каролин Коломбо и россиянка Ирина Казакевич, которые заняли первое и второе места соответственно, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.

"Море эмоций! Это мой первый малыш глобус, сегодня хороший день, и я хочу сказать всем спасибо! Спасибо команде – она у меня лучшая, спасибо родным и близким! Спасибо моих дорогим болельщикам, которые всегда меня поддерживают", - прокомментировала Виктория свою победу.