Чемпионат и первенство по боксу пройдут в Тюмени

В Тюмени 17 и 18 марта в зале бокса ДЮСШ "Прибой" (Борцов Октября, 2-а, корп.1) состоятся городские чемпионат и первенство по боксу.

Торжественное открытие соревнований пройдет 17 марта в 11:00. Финальные поединки и церемония награждения победителей намечены на 18 марта в 11:00. Закрытые соревнования соберут боксеров 2000 – 2004 года рождения в весовых категориях от 46 до 90 килограммов и выше. Заявки на участие подали более 60 спортсменов. Это воспитанники тюменских спортивных клубов и детско-юношеских центров. Главный судья соревнований – Екатерина Чижик.

Участники, занявшие 1 и 2 места в своих весовых категориях, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.

Организаторами соревнований выступают ДЮСШ "Прибой", Федерация бокса Тюменской области при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.