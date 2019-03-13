Тюменцы могут заявить свои команды на KFC BATTLE в футболе и стритболе

В Тюмени пройдут соревнования по футболу и стритболу в рамках KFC BATTLE. Первый этап игр запланирован на 30 апреля -1 июня.

Участвовать в международном проекте KFC BATTLE могут команды юношей и девушек 14-30 лет. Игры пройдут в 28 городах России, а также в Казахстане и Кыргызстане.

Чтобы пройти в суперфинал, игрокам надо победить на городском этапе, а после выиграть региональный финал. В новом сезоне продолжит работать скаутская система — главные матчи по футболу и стритболу посетят представители клубов и академий. Отличный способ ворваться в мир профессионального спорта, последовав за участниками KFC BATTLE, которых заметили в прошлые годы.

Помимо возможности показать себя на самом высоком уровне, победители "Суперфинала KFC BATTLE: футбол и стритбол" отправятся в спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, получат приятные призы от партнеров проекта и смогут пообщаться с Наставниками направлений.

Наставником "KFC BATTLE: футбол" станет Евгений Савин – российский футболист, телеведущий, комментатор и блогер. Когда-то он забивал голы командам РФПЛ, а сейчас рассказывает о футбольной жизни даже в самых отдаленных уголках нашей страны, как и раньше болея всей душой за свой вид спорта.

Евгений Савин: "Футбол — спорт номер один в нашей стране, поэтому конкуренция между талантливыми ребятами и девушками очень высокая. Я не понаслышке знаю, что на пути к мечте нужно хвататься за любую возможность и бороться до последнего на каждом участке поля! KFC BATTLE даёт шанс каждому, кто стремиться заявить о себе!. Я рад, что стал частью масштабного проекта, и смогу помочь молодым футболистам полностью раскрыть свой потенциал. С нетерпением жду первых матчей и зрелищной игры. Верю, что восьмой сезон проекта откроет для нас много новых талантов, которые возьмут своё и покажут друзьям, почему активный образ жизни — это правильное решение для каждого".

Наставником "KFC BATTLE: стритбол" вновь станет единственный в истории России двукратный чемпион конференции и победитель финала NBA баскетболист Тимофей Мозгов. Один из самых выдающихся центровых в истории сборной России и "Спортсмен года-2015" по версии GQ точно знает, как показать топовый уровень на паркете и сохранить холодную голову во время финалов, и уже поприветствовал будущих участников турнира.

Какие правила?

В KFC BATTLE: футбол допускаются команды из 5-7 игроков (5 основных и не более двух запасных). По правилам, в одной команде должно быть не более двух профессиональных игроков.

Участники делятся на три категории:

Юноши — возраст от 14 до 16 лет;

Девушки — возраст от 14 до 30 лет;

Юноши - возраст от 17 до 30 лет.

В региональных финалах в Алматы, Саратове, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Москве и в Суперфинале будут участвовать представители 1 категории. Делая акцент на молодых игроках, KFC BATTLE способствует развитию детско-юношеского спорта в нашей стране.

В KFC BATTLE: стритбол допускаются только любительские команды из 3-4 игроков (3 основных и один запасной).

Участники делятся на три категории:

Юноши — возраст от 14 до 21 года;

Девушки — возраст от 14 до 30 лет;

Юноши - возраст от 22 до 30 лет.

В региональных финалах и Суперфинале команды турниров 1 и 2 категории.