Тюменские лыжники закрывают зимний сезон

Фото: МАУ ДО ДЮСШ № 2

В Затюменском парке 16 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2018/2019". Старт будет дан в 10 часов.

Участниками состязаний станут тюменцы пяти возрастных категорий: 2000 года рождения и до 39 лет, 2001–2002, 2003–2004, 2005–2006 годов рождения, от 40 лет и старше. Девушки и женщины пройдут дистанцию в 3 км, юноши и мужчины — в 5 км.

Чтобы принять участие в состязаниях, необходимо до 15 марта подать заявку в мандатную комиссию на лыжную базу МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени (ранее СДЮСШОР № 2), расположенное по адресу улица Барнаульская, 17/2.

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 15 марта в 17 часов также на лыжной базе ДЮСШ № 2. При себе нужно иметь медицинскую справку.