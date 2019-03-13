Тюменские лыжники закрывают зимний сезон

09:15 13 марта 2019
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Фото: МАУ ДО ДЮСШ № 2

В Затюменском парке 16 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2018/2019". Старт будет дан в 10 часов.

Участниками состязаний станут тюменцы пяти возрастных категорий: 2000 года рождения и до 39 лет, 2001–2002, 2003–2004, 2005–2006 годов рождения, от 40 лет и старше. Девушки и женщины пройдут дистанцию в 3 км, юноши и мужчины — в 5 км.

Чтобы принять участие в состязаниях, необходимо до 15 марта подать заявку в мандатную комиссию на лыжную базу МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени (ранее СДЮСШОР № 2), расположенное по адресу улица Барнаульская, 17/2.

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 15 марта в 17 часов также на лыжной базе ДЮСШ № 2. При себе нужно иметь медицинскую справку.

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