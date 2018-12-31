В Тюмени определят чемпиона области по панкратиону

Фото из группы "Федерация панкратиона России" ВКонтакте

Второй областной турнир по панкратиону за Кубок УМВД России по Тюменской области планируют провести в Тюмени 9 февраля. Соревнования будут проходить на базе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Турнир приурочен ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нем будут принимать участие спортсмены от 12 лет, пишет "АиФ в Западной Сибири".

"В феврале 2019 будем отмечать памятную дату - 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В течение всего года будет привлечено немало внимания к этому событию. Уже третий год подряд мы посвящаем турнир воинам-интернационалистам, вспоминая не только советских солдат и офицеров, но и тех, кто принимает активное участие в защите и восстановлении Сирийской Арабской Республики", — прокомментировал организатор турнира Дмитрий Коляденко.

Панкратион - возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Поединки проводятся с использованием лёгких, удобных и надёжных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм. При этом суть поединка остаётся неизменной. Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта), сообщает Википедия.