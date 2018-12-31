МФК "Тюмень" поборется за лидерство с "Синарой"

Фото официальной группы МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" предстоит сразиться за лидерство в российской мини-футбольной Суперлиге в очных матчах с екатеринбуржской "Синарой", которая сейчас располагается на первом месте турнирной таблицы.

Как пишет "Вслух.ру", в последнем, 10-м туре регулярного чемпионата команды сыграют между собой дважды: 11 января в Екатеринбурге, а на следующий день - в Тюмени.

Отметим, что "Тюмень" сейчас занимает третье место турнирной таблицы, набрав 37 очков. Столько же очков - у клуба КПРФ, в данный момент занимающего 2-е место благодаря успешным результатам в очных матчах против "Тюмени" (победа с разницей в 2 мяча при минимальном поражении в 6-м туре Суперлиги).