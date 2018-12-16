Команда тюменских скалолазов примет участие в турнире в Санкт-Петербурге

Скалолазы из Тюменской области в январе 2019 отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в ежегодном турнире "Невские вертикали". На соревнования заявились 21 тюменский спортсмен, среди которых кандидат в мастера спорта Дмитрий Костин, а также скалолазы с 1,2 и 3 взрослым разрядом.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, заявка еще может быть скорректирована - в данный момент по некоторым позициям она превышает региональную квоту.

"Невские вертикали 2019" - ежегодный юношеский турнир по скалолазанию в дисциплинах "скорость" и "трудность". В нем принимают участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет в трех разных возрастных категориях - 10-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, пишет "Вслух.ру".

Отметим, в прошлом году тюменские спортсмены на турнире "Невские вертикали" завоевали две медали: Алиша Лешкина привезла "серебро" в "скорости" среди девушек 14–15 лет, а Сергей Екимов стал третьим в "скорости" среди юношей.