Тюмень готова претендовать на проведение международных кибертурниров

У Тюмени большой опыт проведения спортивных соревнований как российского, так и международного масштаба. Все они организуются на достаточно высоком уровне. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность в том, что и главный российский кибертурнир - Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту - не станет исключением из сложившегося правила.

Почему в регионе уделяется киберспорту столько внимания, Александр Моор рассказал после официального открытия соревнований:

"Увлечение компьютерными играми сегодня структурировано и перешло в спорт. Этот вид не зависит от времени года, места расположения, позволяет проявиться себя любому человеку, который имеет определенные навыки и желание этим видом спорта заниматься. Несомненно, что у киберспорта большие перспективы. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня это набирающее популярность увлечение среди молодых людей. Мы должны создать все условия для того, чтобы увлечение было поддержано, правильным образом направлено, чтобы у молодежи появилась возможность себя реализовать. Даже если они не станут чемпионами мира, это увлечение позволит им сориентироваться в профессиональном выборе, пойти в профессию, которая востребована в сфере информационных технологий".

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил, что за право проведения нынешнего турнира боролись несколько городов, но поддержка и заинтересованность местных властей стала весомым аргументом в пользу Тюмени. По словам Смита, в выборе федерация не разочарована: "Прекрасный уровень организации. Я бы сказал, ничуть не уступает столичному. Честно скажу, вы превзошли все наши ожидания. Здесь можно сказать только самые лучшие и теплые слова".

Глава региона подчеркнул, что у Тюменской области большой опыт в организации крупных событий, система отлажена, ведь основная часть одинакова: предоставление площадки, прием, размещение гостей, четкая работа волонтеров во время событий. "Мы в Тюмени всегда ставим перед собой максимальные задачи. Получив опыт проведения кубка России, по итогам оценим еще недоработки. Но уже обсуждаем, чтобы начать подготовку и пытаться попасть в международный календарь проведения таких мероприятий. Будем к этому готовиться, и я думаю, это будет для нас дополнительным стимулом", - сообщил журналистам Александр Моор.

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Татьяна Тихонова