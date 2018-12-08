В Ялуторовске прошли соревнования по тхэквондо среди новичков

Фото: Михаил Партс

Более 70 ребят в возрасте от 6 до 10 лет собрались на открытом фестивале тхэквондо в Ялуторовске. По словам главного судьи Арама Багдасаряна, здесь новички прошли "боевое крещение".

"Фестиваль был создан более для психологической прокачки, нежели для выявления мастерства. Новички подрались, поняли, что это такое, когда на тебя зрители смотрят, судьи судят, а тренер в кураже кричит что-то, подсказывает. После такого боевого крещения мы можем вывозить ребят на соревнования более высокого уровня", - отметил он.

В Ялуторовске уже не раз проходили такие крупные соревнования как всероссийский открытый турнир "Сибирский мастер", межрегиональный фестиваль "iCROSS KIDS", также, в рамках благотворительного движения "Корпус Мира Всемирного тхэквондо", здесь проводили мастер-классы обладатели чёрных поясов из Южной Кореи, которых пригласил в город декабристов тренер ялуторовчан Михаил Партс, пишет "Тюменская область сегодня".

"Как тренер и детский психолог я понимаю, что детям интересно не только соревноваться, но и впитывать опыт "со стороны", поэтому при малейшей возможности я приглашаю иностранных специалистов, чтобы мои спортсмены смогли пообщаться с представителями из других стран", - комментирует визит корейских мастеров Михаил Геннадьевич.

На фестивале 2 декабря также не обошлось без иностранных гостей. В этот день поединки судил, в том числе, и Хабибу Ассумана - гость из страны Нигер, студент ТюмГУ. Помимо того, что у нас в России молодой человек изучает физику и математику, Хабибу – партнёр и помощник одного из олимпийских чемпионов своего государства.