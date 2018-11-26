Гранд-финал кубка России по киберспорту и косплей-конвент соберут в Тюмени лучших игроков

Заключительный этап кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Событие примечательно уже тем, что гранд-финал впервые организуется за пределами Москвы.
Участники будут соревноваться в четырех дисциплинах: Dota2, Starcraft2, Hearthstone, Clash Royale. Призовой фонд составит 3,5 млн рублей. Бороться за главный кибертрофей страны в этом году приедут завоевавшие признание спортсмены, а также восходящие звезды.
Наблюдать за лучшими игроками тюменцы и гости города будут в Легкоатлетическом манеже (улица Луначарского, 12).
Параллельно с соревнованиями в манеже пройдет косплей-конвент. За призовой фонд в 150 тысяч рублей поборются 150 косплееров. В качестве судей приглашены звезды косплея Майкл Мураки, а также Рей и Риоко – участницы и победительницы множества фестивалей. Они неоднократно были в составе жюри конкурсов косплея на фестивалях разных городов России, а также отборочных туров международного косплей-ивента в Японии World Cosplay Summit.
В течение двух дней зрителей будут ждать у тематических стендов, на VR-площадках, GEEK- и ANIME-ярмарке. Посетить гранд-финал может любой достигший возраста 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте грандфинал.рф.
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