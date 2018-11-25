Тюменские биатлонисты тренируются в Австрии

Тюменские спортсмены в составе национальной сборной по биатлону участвуют в последнем предсезонном сборе, который проходит с 18 по 30 ноября в Обертиллиахе (Австрия).

По информации пресс-службы Союза биатлонистов России, во время сборов команда завершит свою подготовку к этапу Кубка мира. Первый этап Кубка мира сезона 2018/19 пройдет со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке.

В основную команду на декабрьские этапы Кубка мира по результатам отбора прошли трое тюменских биатлонистов: Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гараничев, пишет "Вслух.ру".