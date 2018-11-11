Тюменские спортсмены завоевали бронзу всероссийского турнира по тхэквондо

Источник фото: ТРОО «Федерация Тхэквондо ИТФ»

Сборная Тюменской области по тхэквондо завоевала третье место на всероссийских соревнованиях "Созвездие чемпионов", которые проходили в Тольятти. Спортсмены уступили командам из Самары и Москвы.

В состав тюменской команды вошли спортсмены клуба "Корё" Тюменской региональной федерации тхэквондо ИТФ. В общей сложности они привезли с турнира 13 медалей различного достоинства. Как рассказал руководитель федерации тхэквондо ИТФ Олег Колосов, тхэквондистам удалось оставить позади 13 команд, в том числе две иностранных.

"Первое место у сборной Самарской области, которая благодаря своей многочисленности и хорошей подготовке спортсменов смогла заработать 88 наград. У сборной Москвы в общей сложности 32 медали. Другие команды участников тоже выступали хорошо. Я очень рад за своих ребят, которые продемонстрировали свои достижения. Стоит поблагодарить особо нашего главного тренера Сеильбека Баскинова", - прокомментировал Олег Колосов.

Наиболее жесткая борьба наблюдалась у спортсменов возрастной категории 11-12 лет, в ней участвуют обладатели синих, красных и черных поясов – уже профессионалы. За выход в финал каждому предстояло провести минимум четыре-пять отборочных поединков, которые отнимают достаточно сил, а затем выступить в полуфинале и финале, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам Олега Колосова, после двух соревновательных дней в копилке тюменской сборной оказалось пять золотых, одна серебряная и семь бронзовых медалей. Некоторые атлеты поднимались на пьедестал почета дважды, показав достойные результаты в спаррингах и тылях.

Тюменских спортсменов в ноябре ждут соревнования местного уровня, а в декабре команде предстоит выступить на Кубке Алтая в Барнауле.