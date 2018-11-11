Тюменский район включился во всероссийскую акцию по футболу

15:24 11 ноября 2018
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Фото Сергея Елесина

Муниципальный этап Всероссийской акции по футболу "Уличный Красава" провели в спортшколе поселка Боровский Тюменского района. Команды юных футболистов в двух возрастных категориях сражались за звание победителя и право участвовать в областном этапе соревнований.

В младшей возрастной группе среди футболистов 14-15 лет победителем стала команда футбольного клуба "Ембаево", обогнавшая Новотарманский "Торфяник". В возрастной категории 16-17 лет первое место досталось команде футбольного клуба "Пышма" из Онохинского МО, почетное серебро у команды футбольного клуба "Молодежка" из Ярковского района, на третьей ступени пьедестала оказались футболисты "Якушей" из Чикчинского МО, сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.

Команды, занявшие первые места в группах, примут участие в областном этапе соревнований, который состоится на стадионе "Строймаш" с 23 по 25 ноября.

Теги: акция , дети , соревнования , турнир , Тюменский район , футбол
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