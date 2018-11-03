Юные тхэквондисты из Тюмени выступают на соревнованиях в Тольятти

Тринадцать тюменских тхэквондистов в возрасте от 7 до 12 лет борются за медали турнира "Созвездие чемпионов", который проходит в эти выходные в Тольятти.

Это первые выездные соревнования воспитанников тюменского клуба "Корё". Разминкой для подопечных Сеильбека Баскинова стали местные межклубные состязания, где они завоевали с десяток медалей. В целом у наших ребят неплохие шансы на тольяттинском даянге, ведь многие из них имеют за плечами весьма успешные выступления на всероссийских турнирах, в том числе победы и призовые места на первенстве России.

Как пишет "Тюменская область сегодня", большинство юных атлетов выступают в двух дисциплинах – тылях и спаррингах. Кроме того, пятеро ребят продемонстрируют судейской коллегии командный тыль, который также может принести тюменской сборной медаль.

Заявки на участие подали несколько сотен спортсменов из Приморского, Пермского, Красноярского, Алтайского и Ставропольского края, Карачаево-Черкессии, Омской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областей, Москвы и столичного региона, северной Пальмиры и соседних государств – Казахстана и Армении.

Когда спортивные баталии утихнут, тюменцы отправятся на ознакомительную экскурсию по Самаре: знакомство с достопримечательностями российских городов – важная часть каждой поездки.