Очередной этап "Кубка Нового Потока" собрал тюменских боксеров в СК "Прибой"

Фото: Станислав Баев

Очередной этап "Кубка Нового Потока" по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения состоялся 27-28 октября в СК "Прибой". Участие в соревнованиях приняли более 70 спортсменов Тюменской области.

На турнире выступали молодые боксеры из Нижней Тавды, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского района, а также воспитанники тюменских школ: СДЮСШОР-3, "Прибой", "Пламя", СК "Боец", Тюмень-Профи, ТПКУ. Среди почетных гостей на соревнованиях присутствовали вице президент Федерации бокса Тюменской области Илья Полухин, исполнительный директор федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов, генеральный директор молочного завода "Абсолют" Георгий Асланов.

В числе победителей и призеров октябрьского этапа соревнований – воспитанники СДЮСШОР "Прибой". Так, Глеб Фунтов занял первое место в весовой категории 32 кг, Арсентий Лебедев стал лидеров в весе 36 кг, Владислав Картавцев стал вторым в этой же категории. Исламидин Содиков выиграл в весе 38,5 кг. Дмитрий Сутулов завоевал серебро в весе 41,5 кг. В категории 44,5 кг третьим стал Тимур Качаев, среди спортсменов 46 кг не было равных Сергею Заозерову. В весе 50 кг второе место занял Мухаммад Гермиханов. Озодбек Латипов – на третьей позиции в весовой категории 54 кг. Также победителем среди боксеров весом 62 кг стал Хушдил Кулдашев, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР "Прибой".

По итогам турнира лучшие будут защищать честь Тюменской области на матчевой встрече Оренбург - Тюмень, которая состоится 9 ноября в Оренбурге. Сильнейшие юноши 2005-2006 годов рождения из Оренбуржья и Тюмени в формате "стенка на стенку" поспорят за главный трофей – кубок Нового потока. Так, в составе сборной региона выступят четыре спортсмена СДЮСШОР "Прибой": Исламидин Содиков, Сергей Заозеров, Мухаммад Гермиханов и Хушдил Кулдашев. Отметим, мероприятие посетят двукратный чемпион Европы и мира Евгений Макаренко и бронзовый призёр олимпийских игр 2000 года Камиль Джамалутдинов.

Федерация бокса Тюменской области выразила благодарность директору МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" г. Тюмени Александру Яковлеву за помощь в организации турнира. Спортшкола "Прибой" поздравляет всех победителей и желает успехов на предстоящей матчевой встрече.