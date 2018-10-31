В Тюмени завершилось открытое первенство города по фигурному катанию

Фото СДЮСШОР Прибой

В Тюмени с 24 по 26 октября на катке "Прибой" проходило открытое первенство города Тюмени по фигурному катанию на коньках.

Как рассказали в пресс-службе СДЮСШОР "Прибой", география первенства традиционно оказалась достаточно широкой: в соревнованиях участвовали спортсмены из Тюмени, Омска, Красноярка, Первоуральска, Екатеринбурга. Наилучшим образом удалось проявить себя тюменским фигуристам: сразу в нескольких разрядах наши спортсмены заняли весь пьедестал.

В мужском зачете среди фигуристов третьего юношеского разряда золото и серебро завоевали тюменцы Тимофей Пушкарев и Сергей Борисов (тренер Н. Заболотная), бронзу получил Кямран Кайыш (тренер Н. Карасева). Среди девочек призовые места расположились следующим образом: 1 место – Елена Масасина (тренер И. Тарапат), 2 место – Варвара Кузьминых (Н. Заболотная), 3 место – (И. Тарапат). Все спортсменки являются воспитанницами тюменского спорта.

Лучшими среди спортсменов второго юношеского разряда стали Виталий Герелес (тренер Н. Аминова) из Тюмени и омичка Софья Нопина. Второе место у хозяев льда – Дмитрия Махлаевского (тренер. Н. Аминова) и Анны Рюмшиной (тренер Е. Мащенко). На третью ступень пьедестала поднялись тюменцы Анна Сажаева (Н. Аминова) и Дмитрий Кузякин (Е. Мащенко).

В первом юношеском разряде только представитель Омска Тимур Рахматулин смог прервать гегемонию Тюмени, завоевав серебро. Золотые награды достались Илье Богатову и Екатерине Устюговой (тренер Н. Аминова), серебро в женском зачете получила Анна Горетая, бронзу заслужили Иван Поползин (тренер М. Самсонова) и Анна Гончарук (тренер Е. Мащенко).

Выступления среди обладателей второго спортивного разряда оказались для тюменцев менее удачными. Среди мужчин лучшим стал Тимофей Шелковников из Красноярска. Серебро заслужил Матвей Богданов, представляющий Первоуральск. Александр Бородин из Екатеринбурга стал третьим. Зато среди девушек чемпионкой стала тюменка Ева Хмелькова (тренер Н. Аминова). Рядом на пьедестале расположились омички - София Буза и Светлана Казанцева.

Среди спортсменов первого разряда победу праздновал Алексей Орлов из Екатеринбурга. Его земляк Илья Вегера занял третье место. На второй позиции расположился тюменец Егор Карнаухов (тренер Н. Карасева). Среди девушек победительницей стала Анастасия Хахыртдинова из Первоуральска. Омичка Алёна Новикова – вторая, третье место заслужила тюменка Ульяна Стружак (Е. Мащенко).

Среди девушек, выступавших разряде кандидатов в мастера спорта, лучшей стала Ева Дюкова из Красноярска. Следом за ней расположились прекрасные тюменки: Евгения Мордвинова и Екатерина Попова (тренер Н. Карасева).

В группе фигуристок, выполняющие нормы мастеров спорта, выступали только тюменки. София Перминова (М. Самсонова) стала чемпионкой города. Серебро завоевала Анастасия Борисова (Н. Заболотная). Бронзовую медаль получила Александра Жужгина (Н. Карасева). В мужском зачете не было равных нашему земляку Александру Княжеву (Н. Заболотная).

Вскоре спортсменов ожидает первенство Тюменской области, которое пройдет 27–30 ноября 2018 года.