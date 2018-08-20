Тюменцы выступят на чемпионате мира по скалолазанию

Тюменцы выступят в составе сборной России на чемпионате мира по скалолазанию, который будет проходить в австрийском Инсбруке с 6 по 16 сентября. Спортсмены будут состязаться в дисциплине "скорость".

Шестеро тюменских скалолазов попали в состав сборной России. Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, это чемпионка мира Мария Красавина, обладательница Кубка мира и чемпионка Европы Юлия Каплина, победительница первенств мира и Европы Дарья Кан, трехкратный обладатель Кубка мира и призер чемпионатов мира Станислав Кокорин, призер первенств Европы Петр Земляков и чемпион России Александр Шиков.

Также еще двое тюменских спортсменов прошли в состав запасных - Сергей Рукин и Екатерина Баращук. В других дисциплинах, кроме "скорости", тюменцы не представлены, пишет "Вслух.ру".