Юные спортсмены проходят подготовку в тюменском центре "Родник"

Более 160 ребят из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва Тюмени участвуют в учебно-тренировочных сборах на базе областного реабилитационного цента "Родник", сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Здесь созданы разнообразные возможности для развития творческих и совершенствования физических способностей каждого ребенка: плавательный бассейн, спортивный зал, спортивно-игровой зал, футбольное поле, площадка для пляжного волейбола.

Воспитанники СДЮСШОР № 1, СДЮСШОР "Прибой", а также Детско-юношеского центра "Старт" областной столицы приехали сюда, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, не прерывая тренировочного процесса.

Сочетание активного познавательного отдыха, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, безусловно, даст положительный результат учебно-тренировочных занятий.