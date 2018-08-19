Юные спортсмены проходят подготовку в тюменском центре "Родник"

19:27 18 августа 2018
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rodnik-72.ru
| Фото: rodnik-72.ru

Более 160 ребят из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва Тюмени участвуют в учебно-тренировочных сборах на базе областного реабилитационного цента "Родник", сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Здесь созданы разнообразные возможности для развития творческих и совершенствования физических способностей каждого ребенка: плавательный бассейн, спортивный зал, спортивно-игровой зал, футбольное поле, площадка для пляжного волейбола.

Воспитанники  СДЮСШОР № 1, СДЮСШОР "Прибой", а также Детско-юношеского центра "Старт" областной столицы приехали сюда, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, не прерывая тренировочного процесса.  

Сочетание активного познавательного отдыха, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, безусловно, даст положительный результат учебно-тренировочных занятий.

"Классный лагерь – красивая природа, свежий воздух, вкусная еда, отзывчивые воспитатели. Созданы все условия и для тренировок, и для отдыха", - высказала общее мнение одна из воспитанниц отряда "Комета" Милена.

Теги: дети , спорт
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