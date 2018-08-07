Тюменцы с ПОДА посоревнуются в спортивном ориентировании

12:49 07 августа 2018
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Фото: МАУ "ТГМЦ"

Чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах спортивного ориентирования пройдут в районе деревни Криводанова 12 августа. В состязаниях примут участие около сотни жителей Тюмени и Тюменской области. 

Используя карту и компас, им предстоит преодолеть дистанцию с определенным количеством контрольных пунктов. Победителей и призеров выберут в четырех возрастных группах. Соревнования пройдут в личном зачете.

Теги: инвалиды , соревнования , чемпионат
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