Тюменцы с ПОДА посоревнуются в спортивном ориентировании

Чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах спортивного ориентирования пройдут в районе деревни Криводанова 12 августа. В состязаниях примут участие около сотни жителей Тюмени и Тюменской области.
Используя карту и компас, им предстоит преодолеть дистанцию с определенным количеством контрольных пунктов. Победителей и призеров выберут в четырех возрастных группах. Соревнования пройдут в личном зачете.
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