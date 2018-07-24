Тюменские юниоры выступят на кубке Европы по дзюдо в Берлине

09:57 24 июля 2018
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Более пятисот спортсменов из 38 стран мира выступят на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который пройдет в Берлине 28 и 29 июля.

Среди них — три спортсмена Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", подопечные тренера Андрея Вуколова. В категории до 48 кг выступит Алина Сергеева, в категории до 90 кг за медали будут бороться Эльдар Аллахвердиев и Назар Меньщиков.

Все спортсмены являются мастерами спорта России, неоднократными победителями и призерами Кубков Европы и первенств России по дзюдо.

Теги: дзюдо
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