Тюменские юниоры выступят на кубке Европы по дзюдо в Берлине

Более пятисот спортсменов из 38 стран мира выступят на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который пройдет в Берлине 28 и 29 июля.

Среди них — три спортсмена Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", подопечные тренера Андрея Вуколова. В категории до 48 кг выступит Алина Сергеева, в категории до 90 кг за медали будут бороться Эльдар Аллахвердиев и Назар Меньщиков.

Все спортсмены являются мастерами спорта России, неоднократными победителями и призерами Кубков Европы и первенств России по дзюдо.