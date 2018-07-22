Тюменцы выступят в Кубке Сибири по американскому футболу

Команда "Черные соболи" из Тюмени примет в этому году участие в Кубке Сибири по американскому футболу. Открыли сезон тюменцы матчем с новосибирскими "Воронами", который завершился со счетом 6:6.

Как сообщает "Мегатюмень", в сентябре "Черные соболи" нанесут ответный визит новосибирской сборной, а затем поедут помериться силами с омской командой "Барсуки".



Кроме матчей, федерация проведет серию открытых тренировок. Первая из них состоялась 18 июля. Получить мастер-класс от одного из лучших игроков в России Ивана Стельмаха могли все желающие. Тренировка с защитником команды "Московские патриоты" прошла на стадионе на поле Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса (Таллинская 1). Также этим летом "Черные соболи" примут участие в социальном проекте "Шанс". Команда пригласит подростков и их наставников на спортивные занятия.



"Мы поставили амбициозные цели по развитию этого спорта, в планах его продвижение как уличных версий, так и создание сильных команд. Приглашаем всех желающих попробовать себя в этом виде спорта! Мы проводим набор игроков от 16 лет, информацию вы можете найти в наших группах", — рассказал представитель команды по американскому футболу "Черные Соболи" Юрий Куликов.

Записаться в команду по контактному футболу, а также узнать время проведения открытых тренировок можно в группе сообщества: https://vk.com/amf72.