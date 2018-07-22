Международный чемпионат по чирлидингу пройдет в Тюмени

Спортсмены из 7 регионов России, а также представители Беларуси, примут участие в шоу-чемпионате по чирлидингу среди стантов MOREморе, который пройдет в День города Тюмени, 28 июля, в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО".

Самым ярким гостем мероприятия станет спортсмен из Замбии. Судить чирлидеров будет спортсмен команды "Storm" (Чемпионы России-2018), пишет "Вслух.ру".

Также в рамках шоу-чемпионата MOREморе для участников будет организован открытый мастер-класс на набережной, который пройдет под руководством приглашенного судьи и действующего спортсмена Валерии Корнеевой (г. Москва) и организатора фестиваля, тренера команды UNITED CHEER Александра Шмонина.

Напомним, что помимо соревнований по чирлидингу в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО" тюменцев и гостей города ждут площадки по эндуро-кроссу, вейкбордингу, скалолазанию, RC Drift, велотриалу, парашютному спорту, футбольному фристайлу/PANNA, а также кроссфиту и йоге.