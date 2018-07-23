Павел Корсаков: о подготовке боксеров и пути к высоким достижениям в спорте

Спорт ― это ежедневный тяжелый труд. Чтобы достичь спортивных высот, тренироваться нужно с удвоенной силой. Особенно если речь идет о тренировках перед важными соревнованиями, матчами и первенствами. Слабостей и поблажек спорт не прощает. Как вы думаете, можно ли хорошо подготовить спортсмена к турниру, чтобы он при этом не выбился из сил? Чем мотивировать его на новые достижения? Могут ли громкие победы оправдать жестокость тренера на тренировках? Об этом и многом другом мы поговорили с Павлом Корсаковым, старшим тренером сборной Тюменской области по боксу, которая выступает на Первенстве России с 22 по 28 июля*.

― В фильмах про спорт часто показывают, что тренер становится для спортсменов буквально вторым отцом. Как тренеру выстроить доверительные отношения с учениками, а ученикам ― с тренером?

― Да, тренер для учеников и отец, и мать, и наставник. Чтобы выстроить отношения, нужно время и только время. Чем дольше вы занимаетесь, тем больше возникает доверия. По-другому никак ― это процесс длиною во всю спортивную жизнь.

― Как вы находите подход к своим ученикам? Есть ли секреты или правила?

― В спорте важен индивидуальный подход ― это, наверное, основное правило. Дети бывают разные: есть трудные подростки, а есть те, кого родители избаловали лаской и заботой. С каждым ребенком работаешь по-разному. Я всегда говорю: будет индивидуальный подход ― будет результат.

― Есть знаменитая история про гимнастку Елену Мухину, которая была очень известна во времена СССР. Однако, как рассказывали в одной из передач, ее тренер был очень жестоким, и, в большей степени по его вине, Елена впоследствии стала инвалидом. Строгость и даже жестокость тренера ― это оправданные меры? Ведь детская психика может сильно пострадать.

― Давайте посмотрим с другой стороны: а если бы тренер не был "жестоким", она смогла бы добиться высоких спортивных результатов? Возможно, если бы он обращался с ней иначе, она бы и не стала знаменитой гимнасткой, которую помнят до сих пор.

― Значит, жесткость в любом виде спорта нужна ради результатов?

― Можно сказать и так. Гимнастика и бокс похожи: это не командные виды спорта ― здесь каждый сам за себя. В команде кто-то может, как иногда говорят, "сочкануть", выложиться вполсилы. В боксе или гимнастике так не получится. Только ты несешь ответственность за результаты, победы и поражения. Есть, к примеру, парни, начинающие боксеры, которых нужно держать в абсолютной строгости. Стоит тренеру дать слабину, и он потеряет хорошего спортсмена. Не будет ни результатов, ни достижений.

Мы сейчас усиленно готовимся к Первенству России по боксу. Нагрузку выдерживают не все. Однако Первенство России ― это не во дворе мяч гонять, а выступать на очень серьезных соревнованиях. Некоторые спортсмены поработали на тренировках и… не вытянули просто. Домой уехали уже три боксера, потому что им было слишком тяжело.

― Должны ли родители вмешиваться в отношения тренера и спортсмена? Например, если ребенок жалуется, что тренер излишне груб или жесток.

― Конечно. За воспитание ребенка отвечают родители, поэтому их задача ― держать под контролем занятия в любой спортивной секции. Другое дело, когда у ребенка нет родителей. В этом случае вся ответственность ложится на тренера.

― Амбиции родителей порой оказываются гораздо больше, чем возможности ребенка. Бывали ли у вас в практике случаи, когда родители требовали небывалых высот?

― Бывали, и не раз. Родители хотят, чтобы их ребенок был лучше, быстрее, выше, сильнее, умнее и красивее всех. Однако за годы тренерской практики я понял одно: природу не обманешь. Сколько от ребенка ни требуй, он такой, какой он есть. У каждого человека есть сильные и слабые стороны, которые нельзя изменить. К сожалению, многие взрослые никак не могут это понять и принять. Часто на этой почве возникают серьезные конфликты и с тренером, и с ребенком. У детей пропадают взаимопонимание с родителями и доверие к ним, и отношения меняются в худшую сторону. А какой потом результат? Без поддержки родителей ребенок теряется не только как спортсмен, но и как человек.

― Бывает ли наоборот: у ребенка есть явный талант к спорту, но родители считают, что это только хобби, и, тренировкам можно уделять меньше времени?

― Сейчас, мне кажется, в России такая система, что без высшего образования можно остаться не у дел. Из-за этого многие ребята, подающие большие надежды, лет в 16-17 пропадают, готовясь к поступлению в вуз. У нас же в стране есть единый государственный экзамен. Он выкашивает, выбивает из спорта настоящих лидеров, которые могли бы добиться высоких результатов. Перед ЕГЭ начинаются занятия с репетиторами, подготовительные курсы. Времени на тренировки и тем более соревнования не остается. Спортсмены уходят. Не думаю, что в этом есть вина родителей. Они ведь хотят для своих детей лучшего.

― Вы разговариваете с родителями по поводу продолжения спортивной карьеры? Удается ли переубедить их, чтобы они позволили ребенку и дальше заниматься спортом?

― Сложный вопрос. Скажу честно, иногда удается.

― Вернемся к предстоящему Первенству России. Как спортсменам не выжать себя до предела, чтобы достойно выступить на турнирах?

― В большей степени, от тренера зависит, в каком состоянии спортсмен поедет на соревнования. Кто-то выдержит нагрузку, а кто-то нет. Нужно помнить про индивидуальный подход. Тренеры должны понимать, что достойно выступит спортсмен в хорошей форме, а не изнуренный тренировками. Кто выжал себя до предела или наоборот где-то недоработал, останется на скамейке запасных. Это спорт, здесь по-другому никак.

― Возможно ли найти золотую середину, чтобы не выбиться раньше времени из сил, но при этом постоянно совершенствоваться и достигать хороших результатов?

― Возможно. Однако это приходит только с опытом.

― А в Тюмени сильные боксеры? Что вы можете сказать о развитии бокса в Тюменской области?

― На мой взгляд, тюменские боксеры достаточно сильные ребята. Конечно, нет предела совершенству, им нужно еще тренироваться и тренироваться, чаще участвовать в различных турнирах. Сейчас с этим нет проблем, потому что много усилий для развития спорта прилагают региональная общественная организация "Новый Поток" и Федерация бокса Тюменской области. На протяжении последних лет они регулярно организуют и проводят в Тюмени соревнования различного уровня. Например, в 2015 году тюменские спортсмены участвовали в международной матчевой встрече по боксу между сборными России и Кубы. В 2016 организовали чемпионат и первенство УФО среди девушек, что тоже немаловажно. В том же году "Новый Поток" и Федерация бокса впервые провели в Тюмени Первенство России по боксу. Каждое такое мероприятие выводит бокс и спорт в целом на новый уровень. У ребят появляется возможность познакомиться со спортсменами из других городов и даже стран, обменяться опытом, попробовать себя на турнирах с более сильными соперниками. Безусловно, это положительно влияет на развитие спорта в Тюменской области.

― Каковы ключевые составляющие успеха в спорте?

― Все просто: труд, дисциплина и удача.

― В спорте играет роль удача?

― Да, и большую роль.

― Что может стать главным стимулом для самосовершенствования в спорте и достижения лучших результатов? Какие цели нужно ставить перед собой начинающим спортсменам?

― Многие ставят цели, но не каждый до них доходит. Главное ― интерес спортсмена. Когда он заинтересован, начинает ставить перед собой новые задачи: выиграть городской турнир, затем областной, региональный, потом взять золото на Первенстве России, Европы… Однако бывает, что после одной громкой победы спортсмен считает, что он лучше всех. Начинается звездная болезнь, и ему уже не до новых целей. В таких случаях Евгений Макаренко говорит: "Мы, звезды, звездной болезнью не страдаем". Если бы все мыслили, как Макаренко, все бы было хорошо.

― Есть ли у вас девиз, которого придерживаетесь по жизни и в процессе тренировок?

― Наверное, строки из песни "Горная лирическая" Владимира Высоцкого:

Среди нехоженых путей

Один пусть мой.

Среди не взятых рубежей

Один ― за мной.

― Как спорт может повлиять на дальнейшую жизнь? Какие главные качества вырабатываются у спортсменов, которые остаются с ними навсегда?

― Те, кто пришли в спорт, остаются с ним до конца. Даже если нет особых результатов. Я считаю, что только через спорт вырабатываются качества настоящего мужчины: характер, честь, сила, воля, дисциплинированность и благородство.

― Какие рекомендации в вопросах тренировочного процесса можете дать начинающим спортсменам?

― Элементарно ― не забывать делать по утрам зарядку. Это должно стать частью жизни. И, конечно, не пропускать тренировки.

Отметим, ученики Павла Корсакова выступят на Первенстве России по боксу, которое 22 июля стартовало в Тюмени.

На Первенство России по приглашению региональной общественной организации "Новый поток" и Федерации бокса Тюменской области приедут легенды российского бокса: Александр Поветкин, Егор Мехонцев, Алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, Олег Саитов, Рахим Чахкиев, Александр Малетин, Сергей Водопьянов, Руслан Проводников, Раимкуль Малахбеков, заслуженный тренер России, председатель тренерского совета Федерации бокса России Николай Хромов.

28 июля пройдет финал. В финале Первенства определятся 13 победителей в 13 весовых категориях, которые отправятся на Первенство Европы осенью 2018 года.

Начало официальной программы в 12:00, вход свободный.

Анастасия Яковлева