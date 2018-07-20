Тюмень собирает легенд отечественного бокса и юных боксеров России

Последняя неделя июля порадует горожан яркими поединками на ринге и встречей с легендами большого спорта. Тюмень вновь собирает вместе юных боксёров и легенд отечественного бокса. 22 июля, в Международный день бокса, в Тюмени состоится открытие Первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг.р.).
Российский спортсмен, многократный чемпион мира и Европы по боксу, депутат Тюменской областной Думы Евгений Макаренко рассказал о предстоящем турнире:
Первенство России по боксу посвящено памяти полковника полиции Сергея Викторовича Гриценко. В турнире примут участие более 250 юношей из всех регионов Российской Федерации. Турнир такого масштаба проводится в областной столице уже не в первый раз и является основным соревнованием Федерации бокса России, где формируется национальная сборная для участия в первенстве Европы, которое запланировано на октябрь 2018 года.
Сейчас подходит к окончанию второй этап тренировочных сборов, который проводится в Курганской области, с. Темляково. 21 июля спортсмены уже будут в Тюмени. Тренировочные сборы представляют собой подготовку к Первенству России. Участие в сборах принимают команды из 11 регионов, среди которых основное количество спортсменов составляют боксеры Уральского Федерального округа (6 регионов), а также боксеры из Санкт-Петербурга, Бурятии и Башкирии.
Церемония открытия Первенства России по боксу состоится 22 июля 2018 года – в Международный день бокса. Региональная общественная организация "Новый Поток" и Федерация бокса Тюменской области пригласили на Первенство России легенд российского бокса. Среди приглашенных гостей открытие турнира по боксу посетят:
Александр Малетин – Заслуженный мастер спорта, 5-ти кратный чемпион России, чемпион Мира, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских Игр Афины 2004
Владимир Черня – советский и российский спортсмен, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР по боксу . Участвовал в подготовке заслуженного мастера спорта СССР Константина Цзю (призёра Олимпийских игр и победителя чемпионатов среди любителей и профессионалов)
Гайдарбек Гайдарбеков – Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских Игр Сидней 2000, чемпион Олимпийских Игр Афины 2004
Геннадий Ковалев – Член национальной сборной России по любительскому боксу, заслуженный мастер спорта России, участник летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, победитель чемпионата Европы в Пуле, участник Олимпийских игр 2008 в Пекине.
"Первенство России, на мой взгляд, ― это хороший опыт. Шанс испытать свои силы и возможности, узнать, на что ты способен. Кроме того, победители ― те, кто займут 1, 2 и 3 места ― попадают в сборную России. Бокс, как и любой вид спорта, дает отличное физическое развитие. Можно сказать, что бокс "забирает" ребят с улиц и из плохих компаний, избавляет от вредных привычек. Если говорить в целом, бокс помогает вырастить здоровую нацию. Я был в Тюмени много раз и знаю, что любое спортивное мероприятие, которое проходит в Тюмени, всегда проводят на высшем уровне", – поделился Геннадий Ковалев.
Также на открытии Первенства России по боксу ожидается присутствие Врио губернатора Тюменской области Александра Моора.
В течение 7 дней зрители смогут наблюдать за множеством ярких поединков, искренних эмоций и переживаний участников, а также стать частью отечественного бокса.
Первенство России по боксу пройдет в ГАУ ДО ТО "ЦОП" "Тюмень-дзюдо" по адресу: г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1
Программа турнира:
22 июля: 16:00 – Торжественное открытие первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет
22 – 25 июля: 12:00 – 21:00 – предварительные бои
26 июля: 12:00 – 20:00– 1/4 финала
27 июля: 12:00 – 16:00 – Полуфинал
28 июля: 12:00 – 15:00 – Финальные бои в 13 весовых категориях и награждение победителей
Вход на все дни турнира свободный.
Организаторами Первенства России по боксу выступают:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация бокса России;
- Региональная общественная организация "Новый Поток";
- Федерация бокса Тюменской области;
- Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
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