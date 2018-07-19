Спорт для тюменцев - оздоровление или дань моде?

Занятия спортом необходимы, в первую очередь, для укрепления здоровья. Так считает почти половина тюменцев, а точнее 48%, принявших участие в опросе на сайте СДЮСШОР "Прибой".

Как рассказали в пресс-службе учреждения, еще 32% пользователей на вопрос "Для чего вы занимаетесь спортом?" ответили, что спорт – это их образ жизни. 13% признались, что для них главная цель занятий – спортивные достижения. Для оставшихся 7% спорт – это средство самовыражения, возможность общения и модная тенденция. Отметим, что всего в опросе приняли участие более 150 человек.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени.

Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие.