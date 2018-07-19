На "Экстрим ЭКСПО" в Тюмени запустят новый бренд спортивной одежды

Линейку одежды для любителей спорта и активного образа жизни выпускает "Союз экстремальных видов спорта". Презентация бренда состоится на фестивале "Экстрим ЭКСПО" в Тюмени 28 июля.

Новый бренд одежды для любителей спорта и активного образа жизни разработан совместно с тюменской моделью, дизайнером и финалисткой конкурса красоты "Мисс Россия-2015" Дарьей Норкиной. Она также принимала участие в создании лота от России на конкурс "Мисс вселенная". Сейчас девушка является студенткой британской высшей школы дизайна в Москве и начинает воплощать дизайнерские задумки в жизнь.

"Через наш бренд мы хотим показать, что спортивный стиль – не просто одежда, а образ жизни. Хотим, чтобы спортивные вещи вышли за рамки тренажёрных клубов и стали частью ежедневных современных образов", – рассказала Дарья.