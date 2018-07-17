ФК "Тюмень" сразится с "Балтикой" из Калининграда

Новый сезон первенства Футбольной национальной лиги стартует сегодня, 17 июля. В матче первого тура ФК "Тюмень" принимает одного из фаворитов - грезящую премьер-лигой "Балтику" из Калининграда, сообщили в пресс-службе тюменского футбольного клуба.

"С одной стороны, у "Тюмени" будет отличный шанс набрать очки, но также это и огромная ответственность футболистов и тренерского штаба перед родными трибунами. Главное для нас - тонко подойти к сезону, не перегореть и правильно рассчитать силы на домашнюю серию. Конечно, плюс в том, что команда не будет летать на выезды много туров подряд. Это упрощает создание тренировочных циклов", - отметил старший тренер ФК "Тюмень" Евгений Маслов.

Главным судьёй встречи станет Павел Кукуян из Сочи. Рефери 36 лет. В прошлом сезоне он отработал на 17 матчах ФНЛ. Помогать арбитру в Тюмени будут лайнсмены Алексей Стипиди из Краснодара и Адлан Хатуев, представляющий Грозный.

Стартовый свисток на стадионе "Геолог" в Тюмени раздастся в 19 часов.